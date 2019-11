Einwallner neuer SPÖ-Sicherheitssprecher

"Mit ganzer Kraft werde ich mich für den Grundsatz der SPÖ, dass jede und jeder in Österreich angstfrei und ohne Gewalt leben kann, einsetzen", erklärte der neu ernannte Sprecher der SPÖ für Inneres und Sicherheit.

Als eines der ersten wichtigen Themen hat Reinhold Einwallner den sofortigen Abschiebestopp für AsylwerberInnen in Lehre thematisiert: "Hier kommt zwar jetzt Bewegung rein, aber wir brauchen sofort eine Lösung, damit diese jungen Menschen ihren Lehrabschluss in Österreich machen können und nicht weiterhin abgeschoben werden. Alles andere ist unmenschlich und auch ökonomisch unsinnig", so Einwallner gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.