Einwallner fordert in "Causa Blümel" klare Worte von VdB

Reinhold Einwallner, Nationalratsabgeordneter für die SPÖ, hat am Montag bei "Vorarlberg Live", eine Reaktion von Bundespräsident Van der Bellen in der "Causa Casinos" und zu Finanzminister Blümel gefordert.

Der Bundespräsident habe, als das Ibiza-Video aufgetaucht ist, sehr klare Worte in Bezug auf Korruption, Parteispenden und dergleichen gefunden, so Einwallner. Die aktuellen Geschehnisse rund um Finanzminister Gernot Blümel seien eine Folge dieses Videos, jetzt sei es an Van der Bellen auch hier sehr deutliche Worte zu finden.