Eintracht Frankfurt steht im DFB Pokal-Finale

Das Team von Trainer Oliver Glasner dreht die Partie beim VFB Stuttgart nach 0:1-Rückstand und setzt sich am Ende mit 3:2 durch. In Berlin kommt es damit zum Duell mit Titelverteidiger RB Leipzig.

VFB mit besserem Start

Die erste Halbzeit wurde von den Schwaben bestimmt, Tiago Tomas brachte die Gastgeber nach 19 Minuten in Front. Auch in weiterer Folge hatten die Stuttgarter die besseren Chancen, der portugiesische Torschütze ließ vor der Pause nach Unsicherheit von Eintracht-Keeper Trapp die Chance aus, das Ergebnis sogar noch zu erhöhen. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung für den VFB in die Kabinen.

Eintracht dreht das Spiel

In Unterzahl konnten die Hausherren den Ausgleich schließlich trotz großem Einsatz nicht mehr erzwingen. Eine strittige Szene gab es aber in der Nachspielzeit doch noch. Im eigenen Strafraum sprang einem Frankfurter Akteur der Ball an den Arm, der VAR schickte den Unparteiischen an die Seitenlinie um die Situation selbst zu checken. Dieser entschied sich nach genauem Betrachen dazu, nicht auf den Punkt zu zeigen. Die Eintracht brachte den knappen Vorsprung also über die Zeit und trifft damit im Endspiel am 3. Juni auf den amtierenden Cup-Sieger RB Leipzig, die am Dienstag Abend den SC Freiburg klar mit 5:1 besiegen konnten.