Einsiedler erfährt nur durch Zufall von der Corona-Pandemie

Vor rund 15 Jahren hat Panta Petrovic der Zivilisation den Rücken gekehrt und lebt seitdem in den Bergen Serbiens.

Der 70-Jährige arbeitete bis in die 1990er-Jahre in Frankreich, bevor er nach Serbien zurückkehrte. Der gelernte Maschinenbauingenieur wurde in seinem Job und auch was Beziehungen betrifft, aber nicht glücklich und entschloss ich vor rund 15 Jahren, dass er der Hektik des modernen Lebens den Rücken kehren will und baute sich zunächst ein Baumhaus in acht Metern Höhe. "Ich war in der Stadt nie frei, es steht dir immer jemand im Weg", zitiert die "Daily Mail" den Einsiedler. "Entweder du streitest mit deiner Frau, deinem Nachbarn oder mit der Polizei."