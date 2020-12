Einschleichdiebe unterwegs - Polizei warnt vor Bettlern

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei erneut auf Einschleich- und Einbruchsdiebstähle hin, die durch bettelnde Personen begangen werden.

Immer wieder gelingt es Bettlern im Zuge ihres Auftretens bei Wohnhäusern in unbeaufsichtigten Momenten Geld-, Schmuck- oder andere Wertgegenstände zu stehlen. Fallweise werden auch im Rahmen des Bettelns Raum- und Wohnverhältnisse für spätere Einbruchsdiebstähle ausgekundschaftet. Dieses Auskundschaften wird nicht nur beim Betteln an der Haustür, sondern auch beim Anbieten von Dienstleistungen (Rasenmähen, Vorplatzreinigungen etc.) oder Überprüfungstätigkeiten (z.B. Kontrolle von Elektroeinrichtungen durch angebliche Mitarbeiter der E-Werke) durchgeführt, weshalb auch hier besondere Vorsicht geboten erscheint.