Einschleichdiebe in Röthis und Weiler unterwegs

Ein sogenannter Einschleichdieb har in der Nacht auf Donnerstag in Röthis und Weiler Bargeld und Schmuck gestohlen.

Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Nacht auf Donnerstag durch nicht versperrte Türen in drei Wohnhäuser in Röthis und Weiler. Der Dieb durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete, während sich die Bewohner im Haus aufhielten und schliefen, Bargeld und Schmuck.