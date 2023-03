Einsatzreiches Jahr für Bucher Wehr

Buch. Reger Tätigkeitsbericht mit 19 Einsätzen bei Hauptversammlung präsentiert.

Eine umfangreiche Chronik zu den Aktivitäten im vergangenen Jahr präsentierte kürzlich Kommandant Daniel Eberle bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Das Jahr 2022 bildet dabei in der kleinen Hofsteiggemeinde in punkto Einsatzstatistik einen Ausreißer. Neben zwei Kaminbränden zu Beginn des Jahres, einem Traktorunfall sowie der zweimaligen Ausrückung wegen einer Ölspur, hielt das enorme Starkregenereignis vom 19. August die Wehr mit gleich mehreren Einsatzstellen im Gemeindegebiet ordentlich auf Trab. Ohne Gefahren ging hingegen im vergangenen Frühjahr die Überprüfung der Feuerlöscher über die Bühne, während der örtliche Obst- und Gartenbauverein zeitgleich das Gerätehaus für den Pflanzenmarkt nutzte. Als spektakulär, neben den internen Proben, erwies sich die Großübung im Mai 2022 mit über 100 Einsatzkräften auf der Landesstraße L14 im Grenzbereich zu Wolfurt.

Ins Rennen ging die Wehr bei den Landesbewerben in Schnifis und beim Nasswettkampf in Bezau. Als herausfordernd etablierte sich der Alpincup bei der Nachbarwehr Alberschwende, wo sich das Bucher Team knapp hinter Bildstein den 6. Platz sicherte. Sportlich aktiv waren die „Florianis“ beim Staffelbewerb im Rahmen des Bucher Dorflaufs sowie bei den österreichischen Radmeisterschaften in Schörfling am Attersee. Martin Hopfner und Florian Steurer erhielten die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann, dazwischen konnte Manuel Steurer (vormals Feuerwehrjugend und später einige Zeit im Aktivstand) wieder als Mitglied bei der Blaulichtorganisation begrüßt werden.