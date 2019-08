Einsatz der Polizei durfte gefilmt werden

Video hätte aber nicht im Internet veröffentlicht werden dürfen, entschied der Oberste Gerichtshof.

Wer darf unter welchen Umständen gefilmt oder fotografiert werden? Wann sind dabei öffentliche Interessen höher zu bewerten als private? Auf diese aktuellen Fragen in Zeiten des Filmens und Fotografierens mit Smartphones antwortete der Oberste Gerichtshof (OGH) in einem Zivilprozess, in dem es um einen gefilmten Polizeieinsatz ging.