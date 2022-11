Einladung zur Krippenausstellung

Im Krippenlokal werden die letzten Bäume platziert, die letzten Schindeln geklebt und die letzten Pinselstricke aufgetragen. In den vergangenen Monaten entstanden hier heimatliche und orientalischen Krippen und Schneekrippen.

In unzähligen Arbeitsstunden und mit viel Liebe zum Detail bauten die Kursteilnehmer unter der fachkundigen Leitung der ausgebildeten Vereinsmitglieder des Krippenvereines Braz ihre Lieblingsstücke.

Am kommenden Wochenende ist es soweit. Die Kursteilnehmer präsentieren ihre wunderschönen Krippen bei der Ausstellung in der Klostertalhalle. Am Samstag, 26. November um ca. 20 Uhr werden die Krippen von Pfarrer Jose Chelangara gesegnet. Für Bewirtung ist gesorgt. Die Krippenbauer des Krippenverein Braz freuen sich über viele Besucher, die die einzigartigen Krippen bei der Krippenausstellung bestaunen. DOB