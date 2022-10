Einladung zur Filmpremiere "Der Blonser Engel"

Albert Dünser (Blons-Hinteregg) erlebt als 20 jähriger Bursche die tragischen Stunden beider todbringenden Lawinen. Trotz dem Schmerz über den Verlust seiner gesamten Familie, hilft er unermüdlich anderen Menschen in Not, warnt und bewegt viele Menschen dazu, sichere Orte aufzusuchen und rettet so ihr Leben. Er begibt sich mit Freunden auf den gefährlichen Weg ins Tal um Hilfe zu holen.

Dieser Film möchte Sie jene Tage an Alberts Seite miterleben lassen, die ihn sein Leben lang nicht zur Ruhe kommen ließen. Die Geschichte von Albert steht stellvertretend für all die stillen Helden des Lawinenwinters 1954, die selbstlos anderen Menschen in ihrer Not beistanden.