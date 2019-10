Einladung zum „Offenen Singen“ im Vereinshaus Alte Schule in Lochau

Lochau. Freude am gemeinsamen Singen verbindet schon seit Jahren die Besucher des „Offenen Singens“ mit Hansjörg Baldauf. Erster Termin für die begeisterte Singgemeinschaft ist am Dienstag, 15. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr im Vereinshaus Alte Schule in Lochau.

„Alle, die ganz ungezwungen in einer Gemeinschaft mit anderen singen möchten, sind hier jederzeit herzlich willkommen“, so Hansjörg Baldauf als engagierter Chorleiter mit der Einladung an alle Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Talschaft. Nach dem Start ins neue Gesangsjahr am 15. Oktober sind der 19. November und der 17. Dezember 2019 sowie der 21. Jänner 2020, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr, die nächsten Termine.