Einladung zum Glaubensforum „Kostbarkeiten der Seele“ im Pfarrsaal

Lochau. Die Leiblachtaler Pfarrgemeinden laden in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk Vorarlberg unter dem Titel „Kostbarkeiten der Seele“ am Freitag, dem 22. März, um 19 Uhr zu einem Glaubensforum in den Pfarrsaal nach Lochau.

„Den Ruf des Augenblicks“ hören, das nennen die Mystikerinnen und Mystiker aller Zeiten Heiligung des Lebens. Mit Informationen übersättigt, oft jeglichen Sinnes beraubt, haben wir das Gefühl, in einem endlosen Strudel von Pflichten und Anforderungen gefangen zu sein, gefordert von Dingen, die wir erledigen und in Ordnung bringen müssen.

Lesung und Musik

Am Podium unterhalten und inspirieren bekannte Künstlergrößen mit Pfarrer Elmar Simma (Gastautor), Renate Bauer (Rezitation), Birgit Plankel und Freunde (Gesang) sowie Rosario Bonaccorso (Musik). Entdecken wir mit den aussagekräftigen Texten von David Steindl-Rast, Elmar Simma und Rainer Maria Rilke sowie mit feiner Musik die Schönheit der Jetzt-Dimension der Zeit, die Fülle des Seins.

Mehr wissen

Glaubensforum Leiblachtal

„Kostbarkeiten der Seele“

Lesung und Musik

Lochau Pfarrsaal

Freitag, 22. März 2024, 19 Uhr

Abendkassa: Eintritt Euro 8