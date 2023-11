Einladung zum Faschingsauftakt am 11.11.2023

Das neue Prinzenpaar wird vorgestellt!!

Am 11.11 um 20.11 Uhr wird im Leiblachtalsaal wieder traditionell der Fasching eingeläutet. Die Hörbranzer Raubritter freuen sich mit allen Faschingsfans und befreundeten Faschingsgilden aus den Nachbargemeinden in die fünfte Jahreszeit zu starten. Herr Schwätzle hat sicher einiges zu erzählen und beansprucht mit seinen pointierten Sprüchen die Lachmuskeln. Die Leiblachtaler Schalmeien haben ihre Musikinstrumente auf Hochglanz gebracht und die Hörbranzer Kindergarde hat den Gardetanz einstudiert. Die Garde Hard ihren Besuch angekündigt und präsentiert ihr Können, weiter nimmt Junker Ricci di Borgo den weiten Weg in den Leiblachtalsaal auf sich, um zu unterhalten.