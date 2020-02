Einladung zum Familienumzug in Hörbranz

Am Samstag den 22.02.2020 laden die Hörbranzer Raubritter, die Gemeinde Hörbranz sowie das amtierende Prinzenpaar Prinzessin Anita und Prinz Mario mit ihrem Surfergefolge zum Familienumzug nach Hörbranz ein.

Start ist um 13.30 Uhr mit dem Umzug zum Dorfplatz, dort wird wieder großes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie geboten. Heuer wird mit neuen Spielstationen für Abwechslung gesorgt. Zahlreiche Vereine verwöhnen sie mit verschiedenen Speisen und Getränken an ihren Ständen. Für Kinder gibt es kostenlos Hotdogs und Saft. In familiärer und entspannter Atmosphäre kann gemeinsam Fasching gefeiert werden. Und einzigartig in Hörbranz: ab 16 Uhr findet die große After-Umzugparty der Leiblachtaler Schalmeien in der Leiblachtalsaalbar statt, die legendäre Schalmeien-Höll wird dorthin verlegt und DJ HONZZ und DJ Minimi sorgen für den richtigen Faschingssound. Weiter feiert in der Hitzhaus-Halle der Leiblacher Kinderfasching mit den Leiblacher Fetzahexa und laden Klein und Groß dazu ein.