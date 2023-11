Einladung zu A Swingin´X(i)-Mas am 10. Dezember

Kult pur Nüziders präsentiert am Sonntag, den 10. Dezember um 17 Uhr im Sonnenbergsaal Nüziders die Bludenz Big Band Union feat. Philipp Lingg, Bastian Berchtold und Berndt Miller

Philipp Lingg, Bastian Berchtold und Berndt Miller präsentieren die größten Weihnachtshits im Big Band Style. Von „Rockin‘ around the christmas tree“ über „Let it snow“ bis hin zu „Frosty the snowman“ – die drei Sänger und die Bludenz Big Band Union erschaffen ein musikalisches „Winter Wonderland” mit viel Humor und coolen Grooves – ganz im Stile von Frank Sinatra, Sammy Davis Junior und Dean Martin.