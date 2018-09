Einkaufen und Post verschicken: Pilotprojekt in Vorarlberg startet

Bei der Hofer-Filiale in Dornbirn Schwefel können ab Oktober auch Pakete versendet und empfangen werden.

Ab Oktober gibt es in 20 Hofer-Filialen österrweichweit Post-Stationen, an denen Sendungen aufgegeben und empfangen werden können. “Wird das vorerst als Pilotbetrieb gestartete Projekt gut angenommmen, soll das Service österreichweit ausgerollt werden”, so Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Die Umroutung von Sendungen in eine der Stationen soll mittels österreichweiter Paketumleitung ebenso möglich sein, wie die Aufgabe von mit Paketmarken vorfrankierten Sendungen, Retourpaketen an Versandhändler oder Hermes Retouren. Bei allen Pilotstandorten können Sendungen, deren Zustellung nicht möglich war, in den Post-Stationen auch hinterlegt werden.