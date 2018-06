Einigung auf Gratis-Mundhygiene für Unter-18-Jährige

Österreichs Krankenkassen machen mit der Harmonisierung ihrer Leistungen weiter. Am Dienstag wurde ein drittes Paket beschlossen, das mehr Psychotherapie, vor allem aber - als größter Brocken - die kassenfinanzierte Mundhygiene für Kinder und Jugendliche von zehn bis 18 Jahren bringt. Allein diese Sachleistung kostet die Kassen 30 Mio. Euro pro Jahr.

In der Psychotherapie soll per 2020 der Sachleistungsanteil, also die gänzlich von der Kasse bezahlte Therapie, auf 50 Prozent steigen, führte der Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK), Andreas Huss, nach dem einstimmigen Beschluss in der Kassen-Trägerkonferenz aus. Und auch der Kostenzuschuss für die Inanspruchnahme von Nicht-Kassen-Therapeuten soll steigen, von 21,80 auf 28 Euro per 1. September 2018.