Einige Fragezeichen bei den Roten Teufeln

Handball-Vizemeister ALPLA HC Hard reist zum Meisterschaftsauftakt nach Krems.

Zum Start der spusu LIGA gastiert Vizemeister und Double-Gewinner ALPLA HC Hard am Samstag (19 Uhr) bei Moser Medical UHK Krems. Eine Woche nach dem Gewinn des SUPERCUPS in der Wiener Hollgasse müssen die Roten Teufel vom Bodensee erneut in der Fremde ran.