Einfach zum Knuddeln: "Yoshi‘s Crafted World" im Test

Der kleine Dino aus der Super-Mario-Saga bekommt endlich auch auf der Switch sein eigenes Jump&Run-Abenteuer: Niedlich, fantasievoll und kinderleicht – ideal für Fans jeden Alters (ab 3)!

(Switch) Nintendos neuester Streich mit Dinosaurier T. Yoshisaur Munchakoopas, kurz Yoshi, macht wieder alles richtig: Unterhaltsames Gameplay samt viel Liebe zum Detail in kindgerechter Aufmachung.

Die neue Story in der Crafted World bleibt bewusst schlicht (heißt aber nicht schlecht!): Die bunten Yoshis müssen Traumjuwelen von Baby Bowser und seinem Zauberkollegen zurückholen. Dabei „jumpen und runnen“ sie quer durch 16 Welten – thematisch unterschiedlich (mit Pappkartons, Spielzeug oder Naschereien ausstaffiert) mit je bis zu drei langen Levels. Als kleiner Dino muss man darin seine mannigfaltigen Talente unter Beweis stellen: Man springt, strampelt und flattert, fängt Gegner mit der Mega-Zunge ein, legt Eier und kann diese auch noch gezielt werfen.

Gewohnt zuckersüß animiert erkundet Yoshi seine neue Crafted World: Die ist im Gegensatz zum Häkel-Look aus dem Vorgänger Woolly World (2015 auf Wii U erschienen) nun gänzlich in Bastel-Optik gehalten. Das passt perfekt ins zweifellos wunderschöne Gesamtbild! Besonders fein: Die Levels sind in „2,5 D“ designt. Heißt: Man wandert zwar zweidimensional immer von links nach rechts oder umgekehrt, muss aber trotzdem immer wieder in die „Tiefe“ gehen oder Eier werfen: Das heißt in den Vorder- oder Hintergrund. Gamer sollten also stets die Augen offen halten. Das lohnt sich doppelt, gerade auch dank der unzähligen fantasievollen Details. Levels kann man ohnehin mehrmals spielen, die vielfältigen Herausforderungen wie z.B. die Suche nach „Schnuffelchen“ müssen separat absolviert werden. Besondere Match-Level verwandeln Spieler dann sogar in boxende Riesen-Yoshis oder bringen uns auf das Dach eines rasenden Rennwagens.