Eine Zeitreise durch Lingenau

Erzählabend lässt in die Geschichte von Lingenau eintauchen.

Lingenau. Der Kameradschaftsbund Lingenau lädt alle Interessierten am Samstag, 6. April, 20.15 Uhr zu einem Erzählabend in den Kulturraum Lingenau ein. Dorfchronist Friedrich Vögel und Dr. Markus Hämmerle, ehemaliger Lehrer vom Kloster Mehrerau, nehmen die Besucherinnen und Besucher auf eine interessante Zeitreise mit.

An dem Abend geht es um die Gründung von Lingenau und die Funktion der Ammänner. Es wird auch die Frage geklärt, wann und wo in Lingenau ein großes Schloss geplant war. Außerdem wird informiert, was in Lingenau früher alles angebaut wurde, sowie die Zuständigkeit des Gerichts Lingenau erläutert und welche Strafen verhängt wurden. Neben vielen anderen Themen wird auch besprochen, was die Probstei Mehrerau mit Lingenau zu tun hat. Dazu ist auch Abt Vinzenz Wohlwend vom Kloster Mehrerau anwesend. Für Speis und Tank ist gesorgt. Eintritt: freiwillige Spenden. ME