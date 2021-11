Eine Woche nach den Herbstferien: Schüler mit positivem PCR-Test

Bei den PCR-Spültests der Schüler und Schülerinnen am Mittwoch waren 46 Ergebnisse positiv. Bei den Antigen-Schultests am selben Tag wurden nochmals 38 Schüler positiv getestet. Laut Meldungen der Schulen waren zumindest 15 davon auch beim behördlichen PCR-Test positiv. Ein Vergleich zur letzten Woche vor den Ferien ist zumindest im Ländle schwierig: aufgrund geringer Infektionszahlen wurde bis dahin nicht flächendeckend getestet.

Bisher kein Schul-Cluster

"Alle Schüler, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich an den Schulen weiterhin regelmäßig testen", erklärt Florian Themeßl-Huber vom Land Vorarlberg auf VOL.AT-Anfrage. Am Montag werden Antigen- und PCR-Tests durchgeführt und am Donnerstag Antigentests. Eine gute Nachricht gibt es: Von abgesonderten Klassen oder geschlossenen Schulen ist derzeit nichts bekannt. (VOL.AT)