Eine Weltmeisterschaft der Lüfte: Die Indoor-Skydiving-WM 2024 in China

Der World Cup of Indoor Skydiving 2024 findet von 16. bis 22. April in Macau, einer Sonderverwaltungszone von China, statt.

Teams aus verschiedensten Nationen

In der Indoor-Skydiving-Anlage "Go Airborne" in Macau treten 92 Teams aus 27 verschiedenen Ländern und Vereinen gegeneinander an - Nationen von Frankreich, Italien und Spanien über Schweden und die Niederlande bis hin zu Brasilien, Indonesien, Singapur und China sind vertreten. Im Wettbewerb werden sowohl Skydiving in Formation als auch künstlerisches Skydiving gezeigt.