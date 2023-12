Eine Weihnachtsgeschichte

Unser Buchtipp der Woche

Ebenezer Scrooge liebt Geld und hasst Weihnachten. Einsam sitzt er am

Weihnachtsabend vor dem erloschenen Kamin seines großen, düsteren Hauses.

Draußen glitzern Schneekristalle im Schein der beleuchteten Fenster von

den Nachbarhäusern, hinter denen glückliche Familien Weihnachten feiern.

Mürrisch geht der alte Scrooge zu Bett, aber an diesem Abend bekommt er

kein Auge zu: Er wird nacheinander von gleich drei Geistern besucht, die ihn

mit auf eine Reise durch Nacht und Zeit nehmen. Und Scrooge erkennt, dass

nichts so ist, wie er dachte - alles wird auf den Kopf gestellt. Ist es vielleicht

doch nicht verkehrt, sich um seine Mitmenschen zu kümmern?

Vor genau 180 Jahren erschien die Erstausgabe der beliebten Weihnachtserzählung von Charles Dickens. Durch die fabelhafte Übersetzung von Gabriele Haefs und mit den fantastischen Bildern von Lisa Aisato wird dem Klassiker nun ein prächtiges neues Gewand verliehen.