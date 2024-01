Eine Wälder Institution feiert Jubiläum

Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule Bregenzerwald in Schwarzenberg.

Egg. Mit einem Festakt eröffnet die Musikschule Bregenzerwald am Sonntag, 28. Jänner, 11 Uhr im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg das bunte Programm aus Veranstaltungen und Konzerten zu ihrem Jubiläumsjahr. Die Musikschule Bregenzerwald ist seit fünf Jahrzehnten fest in der Region verankert. Den großen Erfolg verdankt die Einrichtung ihrer besonderen Konzeption als Wandermusikschule. Der Unterricht findet in allen 24 Gemeinden des Bregenzerwaldes statt. Die Kinder kommen nicht zu den Lehrerinnen und Lehrern, sondern umgekehrt. So ist sichergestellt, dass alle Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen, die ein Instrument erlernen wollen, einen leichten Zugang zu professionellen Strukturen haben.