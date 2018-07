Eine tolle Sache!

Götzis (bp) Bei Kaiserwetter fand heute die 6. Ausfahrt der Charity "drive2help" mit Start in Götzis statt. Rund 170 Fahrzeuge, davon immerhin rund 35 Motorräder, waren auf dem Parkplatz beim Möslestadion versammelt. Die zahlreichen Schaulustigen kamen voll auf ihre Kosten.

Schon um 9 Uhr waren die ersten Eifrigen eingetroffen. Gut, dass der Elternverein des BORG Götzis Kaffee und Kuchen parat hatte. DJ Quadro Ernst stellte sich ebenfalls kostenlos in den Dienst der Sache, unterhielt die zahlreichen Besucher mit der passenden Musik. Die Organisatoren, die Familie Schuler, konnte dann nur mehr staunen, wie viele tolle Fahrzeuge gekommen waren, um mitzufahren und gleichzeitig die gute Sache zu unterstützen. Geht doch der Erlös zu 100 Prozent an die Aktion “Ma hilft”. Somit konnte jeder einen Beitrag für die Bedürftigen im Ländle leisten.

Nachdem Pfarrer Wolfram Meusburger alle Fahrzeuge gesegnet hatte, setzte sich der Konvoi unter der bewährten Führung der Red- und Blueknights in Fahrt. Durch Altach-Hohenems-Lustenau-Wolfurt und Langen ging es zum Sportplatz in Doren. Der dortige Fußballverein, welcher heuer sein 40jähriges Jubiläum feiert, hatte den zahlreichen Gäste viel zu bieten. So ist es nicht verwunderlich, dass bis in den späten Nachmittag über Auto, Motorräder und natürlich die besten Strecken gefachsimpelt wurde. Die Organisation bekam viel Lob, viele wollen im kommenden Jahr wieder mit dabei sein.