Eine Tanzshow der Extraklasse im Vinomnasaal

Vor ausverkauftem Haus bot die Rankweiler Tanzgruppe Elements of Dance Großartiges.

RANKWEIL. So viele Besucher wie schon viele Jahre nicht mehr pilgerten zur Premieren Greatest Show vom neuformierten Rankweiler Tanzsportverein Elements of Dance in den Rankweiler Vinomnasaal und mussten keine Sekunde davon bereuen. Die rund siebzig Aktiven mit den Gruppen Mini Mäuse, Dance Mäuse, Little Giants und Ten Dance unter der Führung von Obfrau und Tanzpädagogin Roberta Fillippini sowie seinen Trainerinnen Melanie Fischer, Lisa Madlener und Sarah Gferer sorgten für eine Tanzshow der Extraklasse. Das eineinhalbstündige perfekt organisierte Programm stand unter dem Motto „Zirkuswelt“. Begeisterte Besucher waren unter anderen VN- und Russmedia Digital Geschäftsführer Gerold Riedmann mit seiner Familie, Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall, Übersaxen Gemeindeoberhaupt Rainer Duelli, Ganzkörpertrainerin Christina Kilga aus Göfis mit Gatte Thomas und Rankweiler Hof Chefin Martina Vith. Nach der Änderung des Vereinsnamen von Branner Fun Factory auf Elements of Dance im September letzten Jahres war es für den neuen Rankweiler Tanzklub eine mehr als gelungene Veranstaltung. „Ich bin sehr zufrieden und stolz auf alle Aktiven, Trainerinnen, Funktionäre und Helfer. Die erste Tanzshow war vom Feinsten. Es überwiegt am Ende die große Freude. Es ist was ganz tolles rausgekommen. Der Spaßfaktor darf bei den Kids und Jugendlichen nie verloren gehen. Freuen uns schon auf die nächsten Auftritte“, war Elements of Dance Chefin Roberta Fillippini voll des Lobes. Moderator und Sportchef Rainer Ilsanker führte gekonnt durch das abwechslungsreiche Programm. Allerdings muss sich die Obfrau Roberta Fillippini und Sportchef Rainer Ilsanker in der nahen Zukunft ab September um neue Trainerinnen umsehen. Die Coaches Melanie Fischer und Sarah Gferer stehen wegen ihrem Studium in Innsbruck nicht mehr zur Verfügung. Die Weiterentwicklung in sportlicher und organisatorischer Hinsicht hat oberste Priorität um auf der internationalen und nationalen Bühne für Furore zu sorgen. Und mit solchen Megaauftritten wird das für die Rankweiler Tanzsportgruppe auch kein Problem sein.VN-TK