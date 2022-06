Eine Silbermedaille für die Geschichtsbücher

Die Handballer von der SMS Rankweil wurden sensationell Zweiter in Radstadt.

RANKWEIL. Unbeschreiblicher Jubel herrscht an der Sportmittelschule Rankweil. Nach der sensationellen Bronzemedaille im Basketball bei den nationalen Titelkämpfen im österreichweiten Schulsport gibt es das nächste Edelmetall. Die SMS Rankweil mit Trainer Johannes Khüny gewann mit den Spielern Kilian Schuster, Edvard Pap, Luca Morscher, Paul Watzenegger, Linus Kohler, Samuel Hrach, Benedict Gorbach, Benjamin Walser, Elias Fleisch und Luis Gredig völlig überraschend die Silberne bei den Bundesmeisterschaften im Junior Handball-Schulcup in Radstadt in Salzburg. Erst im Finalspiel um die Goldmedaille unterlag die SMS Rankweil gegen die SMS Bruck an der Mur aus der Steiermark knapp mit 6:8 und wurde starker Zweiter. Nach einer kurzen Enttäuschung aufgrund des verpassten Finalsieg überwog am Ende der österreichweiten Meisterschaft mit Spielern ohne einem Handballklub anzugehören, die Freude über das Erreichte. Dieser großartige Triumph der Rankweiler Sportmittelschule wird in die Geschichtsbücher eingehen und in den nächsten Jahren nur sehr schwer zu toppen sein. Schon am Eröffnungstag vom stark besetzten Turnier brachten sich die jungen Rankweiler Sportler in eine hervorragende Ausgangsposition. Gegen die Alterskollegen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gab es jeweils bärenstarke Auftritte und als Lohn auch klare Erfolge. Dank dem 4:4-Unentschieden gegen die Sportmittelschule Schwaz in Tirol erreichte Rankweil das Finale. In der Vorrunde erzielten die Rankler als Gruppenzweiter hinter Champion Bruck an der Mur 39 Tore und kassierten in fünf Begegnungen nur 24 Gegentreffer. Am 30. Juni werden die Rankweiler Handball-Helden im Landtagssaal in Bregenz in einem gebührenden Rahmen noch für ihre erbrachten Topleistungen seitens vom Land Vorarlberg mit Sport-Landesrätin Martin Rüscher an der Spitze geehrt und gewürdigt.VN-TK