Eine Sensation und zwei Teams ohne Fehl und Tadel

Zwei Eliteliga Vorarlberg Vereine blieben zum Mastersstart ohne Niederlage. Lauterach Juniors steht im Halbfinale

Die großen Überraschungen zum Auftakt im Hauptbewerb in der 24. Auflage vom Wolfurter Hallenmasters blieben nicht aus. Im Spaziergang erreichte VN.at Eliteliga Vorarlberg Klub SCR Altach Juniors die Vorschlussrunde. Die Rheindörfler nur mit Nachwuchskeeper Lebent Sahin und den sechs Kaderspielern Elias Stark, Talip Karaaslan, Tino Dietrich, David Schnellrieder, Daniel Holzknecht und Fabian Unterrainer angetretene zweite Kampfmannschaft des typico Bundesligaklub konnten gegen Hard, Lingenau und die beiden Juniors-Teams aus Dornbirn und Lauterach alle vier Partien für sich entscheiden. Wichtig für die Altach Juniors ist auch die Tatsache, dass die beiden Verteidiger Fabian Unterrainer und Furkan Alkun trotz einem seriösen Angebot von Ligakonkurrent Rankweil auch im Frühjahr das Dress der Fohlentruppe tragen werden. Sechsfachsieger Hard schafft mit einer blutjungen Truppe den Einzug ins Halbfinale. Für die Sensation sorgten die Lauterach Juniors: Mit einem 3:1-Erfolg im Jokerspiel gegen Lingenau (1. LK) und einem 2:1-Sieg in der Overtime gegen Hard steht die Junioren-Elf unter den besten 24 Mannschaften und darf sogar mit einer Finalteilnahme liebäugeln. Über die Qualifikation und Vorrunde gelang der Hofsteig-Mannschaft der Sprung in den Hauptbewerb. In bislang siebzehn Partien gab es für Lukas Kusche und Co. schon dreizehn Erfolge und nur vier Niederlagen mit einem Torverhältnis von 41:23. Alle neun Spieler der Lauterach Juniors sind von Jahrgang 2000 und noch jünger. Die Talente Fabio Erath und Emre Özberk sind erst 16 Jahre jung und gehören wohl zu den jüngsten Kickern des Turnieres in der langen Geschichte. Starker erster Auftritt des zweiten VN.at Eliteligaverein Langenegg. Die Vorderwälder mit Gastspieler Nicolas Jann (SSV Ulm) wurden noch nicht gefordert und erreichten locker das Halbfinale. Mit zwei starken Linien mit je vier Feldspielern bot Langenegg einen modernen Hallenkick und wusste zu überzeugen. Patrick Maldoner und Co. sind ein heißer Anwärter auf die Siegertrophae.