Die Mittelschule Lochau lädt zur Anmeldung

Nach einer langen Phase von Distance-Learning dürfen alle Schüler nach den Semesterferien wieder in ihr geliebtes Schulhaus zurückkehren. Vom 15. bis 26. Februar lädt die Schule zur Anmeldung.

Der Film bietet dem interessierten Betrachter einen bunten, 20-minütigen Reigen von Aktivitäten aus dem lebendigen Schulalltag. Die gesamte Schule rückt mit ihrem schöpferischen „Flair“ in ein gebührendes, gefälliges Licht. Zu viel sei aber nicht verraten – nur so viel: Die Zahnpasta des Babyelefanten im Chemiesaal findet im Film genauso seinen Platz bzw. Abstand wie der mitreißende Girlie-Tanz im Musiksaal. Und natürlich vieles andere mehr. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Qualitäten der Mittelschule Lochau

Die Mittelschule Lochau bietet ihren Schülern einen modernen Unterricht. Die bereits vor Jahren getroffene Entscheidung für eine zeitgemäße Digitalisierung erwies sich nicht zuletzt in den vergangenen Wochen und Monaten als absolut richtig. So steht in jeder Schulstufe das Pflichtfach „Digitale Grundbildung“ auf dem Stundenplan. Displays in den Klassenzimmern und eine flächendeckende Ausstattung mit PCs machen die Schule fit für die Zukunft.