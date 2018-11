Eine Schule feiert Geburtstag

So präsentiert sich das BORG Egg nach der Generalsanierung und Erweiterung.

Das BORG Egg wurde vor 50 Jahren gegründet.

Egg. Das Bundesoberstufenrealgymnasium Egg blickt heuer voller Freude auf sein 50-jähriges Bestehen und Wirken in der Förderung junger Menschen zurück. Mit der Gründung der Schule 1968 wurde der Bregenzerwälder Jugend der Weg zu einer höheren Bildung und allen damit verbundenen beruflichen Chancen ermöglicht. Als einzige allgemeinbildende höhere Schule im Bregenzerwald hat sich das BORG Egg in dieser Zeit zu einem wichtigen Bildungszentrum entwickelt, an dem Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Region umfassend auf ihren weiteren Werdegang vorbereitet werden.

Anfänge und Neubau

Die Etablierung der ersten zur Matura führenden Schule im Bregenzerwald war Teil der Schuloffensive der damaligen österreichischen Bundesregierung, bei der es darum ging, das höhere Schulwesen auch im ländlichen Raum auszubauen. Am 11. September 1968 war es soweit: Das Gymnasium Egg wurde als Musisch-Pädagogisches Realgymnasium eröffnet. Die Gemeinde Egg hatte Unterrichtsräume in der damaligen Hauptschule, der jetzigen Volksschule, bereitgestellt. Elf Jahre später erfolgte der Umzug in ein neu errichtetes Gebäude neben der Hauptschule.

Sanierung und Erweiterung

Die Schülerzahlen entwickelten sich kontinuierlich nach oben. Das BORG Egg war für acht Klassen gebaut worden und wurde im September 2010/11 erstmals mit 12 Klassen geführt. Eine räumliche Erweiterung wurde unumgänglich. Zwischen August 2015 und Jänner 2017 wurde das BORG Egg unter dem neuen Leiter Ariel Lang saniert und erweitert. Ein rund 1.100 Quadratmeter großer Zubau wurde errichtet, der nun Raum für neue Lehrerarbeitsbereiche, einen Mehrzwecksaal, der mit dem Musiksaal zusammengeschlossen werden kann, und für zwei Funktionsräume für bildnerische Erziehung bietet. Nach dem geplanten Abschluss des Neubaus der Mittelschule Egg im Frühjahr 2019 wurde von der Direktion für den Sommer 2019 die noch ausstehende Generalsanierung der weitläufigen Sportanlagen des BORG Egg beantragt und von der BIG in das Sanierungsprogramm aufgenommen.

Gegenwart und Zukunft

„Das BORG Egg zeichnet sich heute insbesondere durch ein gelingendes Zusammenwirken in der Vermittlung von Wissen, Wertehaltungen und einer hohen sozialen Kompetenz aus“, erklärt Direktor Ariel Lang. Verschiedene Ausbildungszweige eröffnen den Jugendlichen ein breites Spektrum an praktischen und theoretischen Auseinandersetzungsmöglichkeiten verbunden mit besten Zukunftsperspektiven. „Seit der Eröffnung des Zubaus 2017 steht den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern eine runderneute und erweiterte Schule zur Verfügung, die nicht nur mehr Platz für alle bietet, sondern vor allem eine moderne Infrastruktur und ideale Rahmenbedingungen für die individuelle Entwicklung und Förderung“, so der Direktor.

Termine im Jubiläumsjahr „50 Jahre BORG Egg“

Informationsnachmittag, Freitag, 25. Jänner 2019, 14 bis 17 Uhr, Gymnasium Egg

Festakt „50 Jahre Gymnasium Egg“, Freitag, 8 Februar 2019, 20 Uhr, Angelika-Kauffmann-Saal, Schwarzenberg

Theatertournee durch den Bregenzerwald, 5. bis 15.April 2019