Eine Rutsche auf dem Funkenturm?

Gisig'r Michsüppl'r sorgte mit vier Funkentürme für beste Laune.

FELDKIRCH Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit: Die Funkenzunft Gisingen organisierte am Funkenplatz Oberau ein Spektakel der besonderen Art. Der Höhepunkt des Abends war zweifelsohne die Entzündung des riesigen Funkenturms, der in diesem Jahr stolze 23 Meter in die Höhe ragte. Doch nicht nur die Größe des Funkens sorgte für Aufregung, sondern auch die Funkenhexe, die in diesem Jahr den Namen “Petzi-Tonia” trug.