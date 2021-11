Eine Pflichtaufgabe für Austria Lustenau gegen Horn

Der Tabellenführer in der 2. Liga empfängt den Zehnten aus Niederösterreich und hofft auf drei Zähler.

Ein letztes Mal rollt der Ball 2021 im Reichshofstadion. Der Tabellenführer Austria Lustenau trifft in der 14. Runde der 2. Liga auf den SV Horn. Das Ziel ist klar, die Grün-Weißen möchten das Jahr zuhause mit drei Punkten abschließen.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Austria Lustenau vs SV Horn

Grün-Weiß holte in der letzten Partie gegen St. Pölten spät ein 1:1 Remis, das sich im Nachgang eher nach zwei verlorenen Punkten anfühlte. In der Nachspielzeit hätte es einen zweiten Elfmeter geben müssen, auch ein reguläres Tor wurde fälschlicherweise aberkannt. "Im ersten Momten nach dem Abpfiff waren wir mit dem Punkt zufrieden, aber nach der Analyse des Spiels muss man schon sagen, dass gegen St. Pölten ein Dreier möglich und durchaus auch verdient gewesen wäre", so Mader. "Aber das ist Fußball, wir werden jetzt nicht "noochijassa". Unser Fokus gilt dem Spiel gegen Horn". Das Team von Mader möchte unbedingt gewinnen und im letzten Heimspiel drei Punkte holen. "Die Jungs brennen auf die Partie und wollen unbedingt nach zwei sieglosen Spielen wieder über drei Punkte jubeln. Wenn wir unsere Leistung wie gegen St. Pölten abrufen können und unsere Chancen nutzen, dann ist ein Sieg mehr als möglich", sagt Markus Mader. Der Austria-Coach hat weiterhin die Qual der Wahl - alle Spieler sind fit und bereit für die Austria aufzulaufen.