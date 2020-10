Eine Negativserie geht nach 90 Minuten zu Ende

Mit dem Vierten FC Wolfurt und dem Vorletzten RW Rankweil treffen zwei Teams mit Negativserien im direkten Duell aufeinander.

Der Liveticker vom Spiel FC Wolfurt vs FC RW Rankweil

Die Rot-Weißen können nicht auf die Dienste von Lukas Lampert und Lukas Widemschek zurückgreifen. Dafür ist Mathias Flatz wieder an Bord. Wolfurt hat die letzten sechs von acht Duellen für sich entschieden. Der letzte Rankweiler Sieg in Wolfurt liegt schon lange zurück: Im Mai 2019 feierte Rot-Weiß einen überraschenden 2:1-Erfolg. „Wir müssen auf die Standards aufpassen. Hoffentlich bekommen wir nicht immer so billige Gegentore, die uns das Genick brechen“, sagt RW Rankweil Trainer Stipo Palinic. Wolfurt gilt als sehr heimstark: Die Baur-Schützlinge konnten drei von vier Partien zuhause für sich entscheiden. Bleibt abzuwarten, wer am Sonntag abend jubelt, die Routine oder doch die Jugend.