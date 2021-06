Eine Milliarde Impfdosen: G7 einigen sich bei Impf-Zusagen

Zum Abschluss der dreitägigen Beratungen im englischen Cornwall sicherten die G7-Staats- und Regierungschefs eine Spende von mehr als einer Milliarde Impfstoffdosen für ärmere Länder zu.

Die Gruppe sieben führender Industrienationen will die Herausforderungen der Zeit - Klimawandel, Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Wettbewerb mit China - wieder gemeinsam angehen. Zum Abschluss der dreitägigen Beratungen im englischen Cornwall sicherten die G7-Staats- und Regierungschefs eine Spende von mehr als einer Milliarde Impfstoffdosen für ärmere Länder zu, bekräftigten die Einführung eines weltweiten Mindeststeuersatzes für multinationale Konzerne, betonten ihre Zusammenarbeit gegenüber Chinas Wirtschaftspraktiken und riefen Peking auf, die Menschenrechte in der Provinz Xinjiang sowie in Hongkong zu wahren.