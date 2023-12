Eine Leistungsschau von neuen Krippen der ganz besonderen Art

Die zweitägige Ausstellung der Krippenfreunde Rankweil im Vereinshaus war vom Allerfeinsten.

RANKWEIL. Jahr für Jahr werden im ganzen Land neue Krippen gebaut, alte restauriert und damit wieder zu neuem Leben erweckt. Denn der Krippenbau ist mehr als ein Brauch, mehr als ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Immer mehr wird der Krippengedanken auch in der Gegenwart gepflegt und wieder mit neuem Geist erfüllt. Das weihnachtlich dekorierte Vereinshaus am Liebfrauenberg in Rankweil war wie jedes Jahr Schauplatz einer der schönsten und vielfältigsten Krippenausstellungen des Landes. Die vielen Besucher kamen dabei voll auf ihre Kosten und fanden gegenüber den Herstellern nur lobende Worte und Wertschätzung. Krippen aus allen klassischen Stilarten waren zu bewundern. Den Künstlern der Krippenfreunde Rankweil ist es auch heuer mehr als wie gelungen, ganz besondere Stücke herzustellen. Echte Kunstwerke ob Groß oder Klein war der Lohn einer monatelangen harten Arbeit in den Räumlichkeiten von der Volksschule Markt. „Hundert neue Krippen zu produzieren ist der Höchststand, mehr geht aufgrund der vorhandenen Rahmenbedingungen einfach nicht. Der Trend geht ganz klar zu kleinen, aber feinen Krippen. Der Klub kann getrost in die Zukunft blicken“, sagt Krippenfreunde Rankweil Obmann Clemens Fessler. Rund fünfzig Stunden benötigt ein Kursteilnehmer von August bis zum ersten Advent um eine neue Krippe zu bauen. Am zweiten Tag der Ausstellung hat Rankweil Pfarrer Walter Juen die neuen Krippen im Vereinshaus gesegnet. Bis zu fünfzehn, moderne Krippen präsentieren die Rankweiler Kurslehrer der Krippenfreunde im Rahmen der Ausfahrten der Bodensee Schifffahrt von Bregenz nach Lindau und Konstanz noch bis zum 17. Dezember. Ein klares Zeichen, dass sich die Rankweiler Krippenfreunde landesweit schon einen sehr guten Namen gemacht haben und darauf richtig stolz sein können. VN-TK