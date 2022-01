Eine lautstarke Truppe mit engem Zusammenhalt

Der Dornbirner Fanfarenzug lebt Gemeinschaft nicht nur zur Fasnatzeit.

Dornbirn. Normalerweise rückt der Fanfarenzug Dornbirn bis zu 30 Mal für Auftritte aus. Derzeit bleiben die Trompeten, Bassfanfare, Parforcehörner und Trommeln aus bekannten Gründen allerdings still. Der Stimmung im Dornbirner Traditionsverein tut dies aber nur bedingt Abbruch. „Wie für jeden anderen Verein ist die derzeitige Situation natürlich belastend, vor allem, weil der Fasching jetzt ja zum zweiten Mal komplett ausfällt. Ein Glück ist jedoch, dass wir so eine großartige Gemeinschaft haben und uns ständig austauschen, uns per WhatsApp bei Laune halten und wenn gerade möglich, auch einmal miteinander proben und musizieren“, erklärt Obmann Bernd Fritz.