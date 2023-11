Eine lange Tradition: Kirchliche Trauungen

Bereits seit über 2.000 Jahren werden kirchliche Trauungen vollzogen. Mann und Frau sagen vor Gott, der Gemeinschaft, der Kirche „Ja“ zueinander. Sie versprechen sich, ein Leben lang treu zu sein und liebevoll miteinander zu leben – mit Gottes Segen.

Mehr als ein Versprechen

Eine kirchliche Hochzeit ist weit mehr als das einfache gegenseitige Versprechen der Ehepartner, sich einander ein Leben lang zu lieben und zu ehren. Es ist ein heiliges Ritual, das von der gesamten Kirche ausgeführt wird. Denn die Sakramentenspendung ist grundsätzlich immer ein Handeln der gesamten Kirche. Zwar spenden sich die Ehepartner das Ehesakrament gegenseitig, doch ein Priester oder Diakon muss die Ehe schließen. Dies gibt vielen Paaren Sicherheit, in der Kirche verankert zu sein und in der Gemeinschaft der Kirche geborgen zu sein. Bereits vor der Sakramentenspendung treffen das Brautpaar und der Priester bzw. Diakon aufeinander – sie begleiten das zukünftige Ehepaar, nehmen sich ihnen an und begleiten sie auf dem gemeinsamen Weg.

Ja sagen in einer besonderen Kulisse

Eine Hochzeit ist ein besonderes Ereignis im Leben eines Paares, das in einer traumhaften Kulisse stattfinden soll. Die Katholische Kirche Vorarlberg bietet eine große Auswahl an bezaubernden Kirchen und Kapellen zum Heiraten, von der Basilika Maria Bildstein, der Pfarrkirche zur heiligsten Dreifaltigkeit in Schwarzenberg über die alte Pfarrkirche St. Nikolaus in Lech, die Kapelle Maria Hilf in Frastanz bis hin zur Pfarrkirche St. Martin in Feldkirch-Tisis.