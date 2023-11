Eine lange, erfolgreiche Ära geht zu Ende

Wenn am kommenden Sonntag, 12. November, um 14.30 Uhr, das RLW-Ländlderby zwischen Cashpoint SCR Altach Juniors und Meusburger FC Wolfurt angepfiffen wird, nimmt Wolfurt Langzeitcoach Joachim Baur (44) zum letzten Mal auf der Betreuerbank Platz. „Es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt mich zu verabschieden. Es war mir eine große Ehre in diesem Verein arbeiten zu dürfen“, so der 44-jährige Deutsche. Nach fünfeinhalb Jahren zieht „Jokl“ auf eigenen Wunsch nun einen Schlussstrich über seine Tätigkeit als Übungsleiter im Hofsteigklub. Der Meistertitel in der Vorarlbergliga bei seinem Amtsantritt, der Aufstieg nach 53-jähriger Pause und Rückkehr in die Regionalliga West und der unvergessene VFV-Cupsieg im Vorjahr waren absolute Highlights in seiner langen und erfolgreichen Ära. 65 Siege und 27 Unenentschieden und 56 Niederlagen stehen unter der Regie von Joachim Baur auf der Habenseite. Neben Joachim Baur wird auch sein Cotrainer Marc Eggenberger (38) mit Herbstende aus beruflichen Gründen Wolfurt verlassen. Wolfurt Urgestein Benjamin Neubauer (31) hängt nach fünfzehn Saisonen bei seinem Stammklub aus Verletzungsgründen seine Schuhe an den berühmten Nagel. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den scheidenden Coach Joachim Baur hat in Wolfurt schon begonnen.