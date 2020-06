Eine lange Ära auf der Gastra ging zu Ende

Der Tormann von FC RW Rankweil beendet seine aktive Laufbahn

293 (!) Meisterschaftsspiele bestritt Tormann Markus Breuss (31) in den letzten achteinhalb Jahren für FC RW Rankweil. Nun beendet der 31-jährige Schlussmann seine aktive Karriere. Familiäre und berufliche Gründe führten zur Beendigung der Laufbahn. Für Jubilar RW Rankweil (feiert heuer 100 Jahre Rot-Weiß) ein großer Aderlass. Markus Breuss war in der 2. Liga bei den Vorarlberger Klubs FC Mohren Dornbirn, FC Lustenau 1907 und SCR Altach zwischen den Pfosten im Einsatz. Raphael Zwischenbrugger (21), Justin Jutz (18) und Robin Bischoff (16) kämpfen um die neue Nummer eins auf der Rankweiler Gastra. Außer dem Karriereende von Keeper Markus Breuss bleiben in Rankweil alle Spieler an Bord.