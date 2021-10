Eine Hommage an die Frau - Bettina Bohnes neue Ausstellung

Seit 1. Oktober kann die neue Ausstellung von Bettina Bohne unter dem Titel "Nature Sanctuary" in der Gewölbe Galerie im Kleinen Luger Areal in Dornbirn bestaunt werden.

"Natur gedacht als lebendes fühlendes System, unberechenbar in ihrer Wildheit, pulsierend in ihrer zyklischen Ordnung, vollendet in Schönheit und unendlich sich erneuernd in ihrer universellen Urkraft", das sind nur einige Gedanken von der Künstlerin Bettina Bohne, welche sie in ihrer aktuellen Ausstellung zum Ausdruck bringt.