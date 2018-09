Eine Hochburg mit zwei Mannschaften im Halbfinale

Mit einem kompletten Spieltag im Viertelfinale im 20. VFV-Cup der Frauen wird der heimische Pokalbewerb fortgesetzt.

FFC Vorderland und Rankweil haben noch beide Kampfmannschaften im Bewerb. Allerdings darf sich nur ein Klub der beiden Hochburgen über eine mögliche Teilnahme im Halbfinale von beiden Teams freuen. In der direkten Partie der 1b-Garnitur von Rankweil und der dritten Truppe aus dem Vorderland wird wohl die zweite Mannschaft für die Runde der besten vier Mannschaften ermittelt. Der sechsfache Champion Rankweil und Cupfinalist Vorderland 1b sind in ihren Auswärtsspielen gegen die Underdogs Nenzing (VL) und Schlins (LL) klar in der Favoritenrolle. Zu einem Duell der beiden Landesligisten zwischen FC Dornbirn und SPG Bregenzerwald kommt es auf der Birkenwiese.