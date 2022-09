"Eine Herzensangelegenheit": ÖHB verpflichtet Torwartlegende

Nikola Marinovic wird neuer Torwarttrainer der österreichischen Handball Nationalmannschaft.

"Gestern sind wir uns im Laufe des Tages einig geworden. Und heute Mittag habe ich den Vertrag unterschrieben", sagt Nikola Marinovic auf VOL.AT Anfrage. Er habe schon über die letzten zwei Jahre Kontakt zu Erwin Gierlinger, seines Zeichens Co-Trainer der Österreicher gehabt. "Auch Coach Ales Pajovic kenne ich persönlich und habe viele Jahre in der Bundesliga gegen ihn gespielt. Ein super Typ", erzählt der ehemalige, erfolgreiche Torhüter von Handball Bregenz. Es sei der Wunsch des gesamten Trainerstabes gewesen, ihn als Unterstützung zu holen. "Dadurch, dass ich jahrelang für den Österreichischen Handballbund gespielt habe, ist dieser Posten eine Herzensangelegenheit." Der Vertrag sei bis Juni 2023 gültig. "Danach schauen wir mal, wie es weiter geht."

Ziel Europameisterschaft

Das ausgegebene Ziel sei die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Mit Rumänien, der Ukraine und den Färöer-Inseln als Gruppengegner rechne man sich gute Chancen aus. "Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, weiß aber auch was auf uns zukommt. Unsere Torleute sind international noch etwas unerfahren, aber ich weiß, dass ich ihnen mit meiner Erfahrung helfen kann."

34 Jahre Erfahrung

Nikola Marinovic hat mit 12 Jahren angefangen Handball zu spielen. Mit 19 unterschrieb er den ersten Profivertrag. Jetzt ist er 46 und kein bisschen müde. Immer noch aktiv, ist er als Torwart mit dem HSC Kreuzlingen in die erste Schweizer Liga aufgestiegen. "Jetzt heißt die Mission Klassenerhalt" erklärt der ehemalige österreichische Nationaltorwart. Bei den Schweizern ist er auch Torwarttrainer und hat noch einen gültigen Vertrag bis Saisonende. Nebenbei arbeitet der gebürtige Serbe noch im Handballleistungszentrum St. Gallen und in der Talentschule in Arbon, wo er sein Wissen über den Handballsport weitergeben kann.