„Eine große Ehre und Freude“

Die Wallfahrtskirche in Bildstein wurde zur zweiten Basilika Vorarlbergs ernannt.

Bei strahlendem Sonnenschein pilgerten am vergangenen Sonntag hunderte Gläubige aus nah und fern in den Wallfahrtsort. Der Grund dafür war durchaus bemerkenswert, denn dank eines im Frühjahr eingelangten Dekretes von Papst Franziskus wurde die bekannte Kirche oberhalb des Rheintales der kirchliche Ehrentitel „basilica minor“ verliehen. Als 34. Kirche in Österreich und als zweite – nach der Liebfrauenkirche Rankweil – in Vorarlberg darf die Wallfahrtskirche Maria Bildstein nun als Basilika, sprich als über das Maß hinausgehende bedeutende Kirche für die Region bezeichnet werden.