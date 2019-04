Eine Fußball-Legende beendet seine Laufbahn

Exprofi Mathias Nagel hängt seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel.

Der blum FC Höchst 1921 freut sich über einen neuen Spieler. Für die kommende Saison 2019/20 wechselt Marc Gasser vom FC Bizau zum FC Höchst. Neben der sportlichen Herausforderung zählt auch der neue Wohnort im Rheindelta zu den Gründen, die den routinierten Torhüter nach Höchst ziehen lassen. Der 29-Jährige spielte jahrelang beim FC Bizau in der Vorarlbergliga und in der Regionalliga West.

Grund für die Neuverpflichtung eines starken Torhüters ist das Ende der Karriere von Stammtorhüter Mathias Nagel. Vor 20 Jahren begann der heute 36-Jährige seine Laufbahn mit den ersten Partien für den FC Höchst in der Vorarlbergliga. Ab 2002 folgten die Stationen bei den Proficlubs SW Bregenz (Bundesliga), Linzer ASK (2. Bundesliga) und FC Dornbirn (RLW). Mathias Nagel stand mehr als 300 Pflichtspiele im Tor der 1. Höchster Kampfmannschaft, vier Jahre lang als Nummer Eins in der Regionalliga West. Insgesamt gewann er vier Meistertitel (2. Bundesliga, RLW, 2xVL).