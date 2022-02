Eine Fundgrube mit eigenem Flair

Das Postlädele in Langenegg präsentiert sich mit neuem Konzept.

Langenegg. In Langenegg hat sich das „Postlädele“ der Lebenshilfe Vorarlberg zu einem bekannten und geschätzten Treffpunkt etabliert. Der kleine Laden der Werkstätte Langenegg wartet seit Herbst mit einem neuen Konzept auf. „Energie und Klimaschutz werden in Langenegg großgeschrieben und dazu gehört auch die Nachhaltigkeit von Produkten sowie deren Wiederverwertung und Wiederverwendung. Uns als Werkstätte Langenegg mit unserem Postlädele ist es wichtig, auch dazu einen Beitrag zu leisten“, erläutert Postlädele-Leiterin Angelika Olsen-Köb, die Neuausrichtung.

Das neue Konzept sieht vor, gebrauchten Dingen eine zweite Chance zu geben und sie zu fairen Preisen im Postlädele zu verkaufen. Jeweils am Montag von 8 bis 16 Uhr können gut erhaltene Kleinmöbel, Geschirr, Dekorationsartikel, Raritäten und Kunst als Sachspenden in der Werkstätte der Lebenshilfe abgegeben werden. „Da sind oft ganz tolle Dinge aus dem Dorf und der Region dabei“, betonte Sabine Hammerschmidt, Leiterin der Werkstätte. Menschen mit Beeinträchtigung nehmen die gebrauchten Dinge entgegen und bereiten diese unter Anleitung für den Verkauf auf. „Unsere Beschäftigten freuen sich über den persönlichen Kontakt und außerdem erwirtschaftet der Laden schöne Umsätze. Eine runde Sache von A bis Z“, resümiert Sabine Hammerschmidt.

Neben dem Verkauf der eigenen Produkte gab es lange Zeit zugekaufte Waren unterschiedlicher Hersteller. Die Lockdowns zwangen zu neuen Aufgaben, boten aber gleichzeitig neue Möglichkeiten und Chancen für das Postlädele, die das Lebenshilfe-Team ergriff. „Während unser Geschäft über Monate geschlossen bleiben musste, starteten wir mit Gassenverkäufen unserer Produkte und nutzten außerdem die Zeit, um aufzuräumen und Inventur zu machen. Dabei fanden wir kleine Schätze in unserem Lager, die, sobald sie aufpoliert waren, eine zweite Chance in einem neuen Zuhause hatten. Das kam im Ort super an und für unsere Beschäftigten hatten wir eine neue Aufgabe, die allen gut gefiel“, so Sabine Hammerschmidt und Angelika Olsen-Köb.