Eine Frage des Systems

Frühstücken, Zeitung lesen, arbeiten, essen, trinken, feiern oder als Höhle für die Fantasie der Kleinsten dienen: Kaum ein Möbelstück ist von so zentraler Bedeutung im Leben daheim wie der Esstisch.

Vier Beine und eine Platte. Die Grundkonstruktion eines Tisches ist denkbar einfach. Daran haben auch ein paar Tausend Jahre Menschheitsgeschichte nichts geändert. Wenn das Was also außer Frage steht, wird das Wie umso interessanter. Was muss ein Esstisch können, wie muss er aussehen? Und was macht einen Esstisch zum Designerstück? „Gute Frage“, lacht Simone Waltner. Die Geschäftsführerin von CASA Möbel muss trotzdem nicht lange darüber nachdenken.