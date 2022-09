Eine Familie brennt für die Musik

Familienkonzert mit der Familie Bär am 24. September im Dorfsaal Langenegg.

Langenegg. Unter dem Motto „Musik berührt – Musik verbindet“ lädt die Familienmusik Bär am 24. September, 20 Uhr zu ihrem zweiten Familienkonzert in den Dorfsaal Langenegg ein. Stefan Bär ist selbst in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Gemeinsam mit seiner Frau Mirja führt er die Tradition fort, in der Familie Musik zu machen. Die Kinder Benedikt und Franziska sind voller Eifer dabei und inzwischen spielen auch die Zwillinge Emilia und Isabella mit. Gemeinsam führen sie die Besucherinnen und Besucher an ihre musikalischen Kraftplätze und lassen sentimentale, lustige, ernste, liebevolle, energische, harmonische und schräge Töne erklingen. Mit Trompete, Tuba, Horn, Querflöte, Gitarre, Harfe und Gesang werden Gefühle in Musik verpackt. Im zweiten Teil des Konzerts gibt es musikalische Unterstützung von einer befreundeten Familie aus Alberschwende. Karten gibt es an der Abendkassa.

Tradition weitergeführt

Stefan und Mirja Bär machten ihr Hobby zum Beruf. Beide unterrichten als Musiklehrer an der Musikschule Bregenzerwald. Das gemeinsame Musizieren mit den Kindern und die Tradition einer Familienmusik fortzuführen war schon lange in den Köpfen der Eltern. Mit dem Eintritt der Kinder Benedikt und Franziska in die Musikschule war es dann so weit. Beim ersten Auftritt im Jahr 2010 gestaltete die Familie einen Gottesdienst in der Pfarrkirche Langenegg. Im selben Jahr nahmen Franziska und Benedikt am Volksmusikwettbewerb in Innsbruck teil. Seither kann die Familie auf eine ganze Reihe besonderer Auftritte zurückblicken, waren sie doch im Montafon, im Tirol und in Deutschland unterwegs. Als Höhepunkte dürfen die Fernsehaufnahmen für Licht ins Dunkel und für die Sendung „Advent in Vorarlberg” genannt werden. Auch den Nervenkitzel einer Live-Radio-Sendung „Volksmusik im Dreiländereck” durften sie miterleben.

Vielseitiges Repertoire

Mama Mirja denkt zurück an die Anfänge: „War es während der Volksschulzeit der Kinder noch relativ einfach, Termine für gemeinsame Proben festzulegen, wurde das im Laufe der Hauptschulzeit immer schwieriger. Mittlerweile besuchen Benedikt und Franziska das Musikgymnasium und Proben müssen genau geplant werden.“ Da die Jugendlichen im Laufe der Zeit nicht mehr ausschließlich Volksmusikstücke spielen wollten, versuchte sich das Ensemble dann auch an bekannten Popmusikliedern. Stefan und Mirja Bär freuen sich über ihre gemeinsame Freizeitbeschäftigung und die Begeisterung ihrer Kinder für die Musik. Papa Stefan erzählt voller Stolz: „Das Musizieren in der Familie bedeutet, gemeinsam an etwas zu arbeiten. Es ist eine gemeinsame Beschäftigung abseits von Handy oder Fernseher. Manchmal ist es harte Arbeit und manchmal unglaublich komisch. Im Moment genießen wir Eltern das gemeinsame Musizieren mit unseren Kindern.“ ME

Familienmusik Bär

Stefan Bär – Tuba, Gesang

Mirja Bär – Querflöte, Gitarre, Harfe, Gesang

Benedikt Bär – Trompete, Flügelhorn, Gesang

Franziska Bär – Waldhorn, Gesang

Emilia Bär – Trompete, Gesang