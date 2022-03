Eine enge Partnerschaft wurde wieder verlängert

Die Zusammenarbeit der Frauen von FC RW Rankweil und der Firma Olina geht ins nächste Jahrzehnt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt Olina Küchen mit Sitz in Rankweil die Frauenmannschaft von FC RW Rankweil. Vor Kurzem wurde in den Räumlichkeiten von Olina in Rankweil die Zusammenarbeit für eine weitere Saison verlängert. „Die Zusammenarbeit mit RW Rankweil ist stets gewachsen. Der Frauenfußball muss in Vorarlberg eine Bühne bekommen. Bei uns zählen die Frauen auch weil wir in Rankweil den Firmensitz haben. Die Küchen sind unser weibliches Vorzeigeprojekt. Wir unterstützten Vereine aus der Region. Es passt die Kooperation mit Rot-Weiß einfach“, sagt Olina Inhaber Markus Tschohl. Bei der Vertragsunterzeichnung im Olina Firmensitz in Rankweil waren Obmann Klaus Beiter, Frauen-Trainer Müslüm Atav mit Spielerin Johanna Maria Staffa sowie Frauen Nachwuchsleiterin Nicole Adlassnigg mit dabei.