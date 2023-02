Die Apotheke im Feldkircher Stadtteil Tosters, die Michelangelo Zaffignani für Renate Grotti gebaut hat, ist alles andere als „normal“. Inszeniert in einer schwarzen Höhle, in die die Menschen bzw. die Medikamente das Bunte einbringen.

Mit Apotheken verhält es sich fast wie mit Kirchen. Je älter und originaler erhalten, umso schöner sind sie. Einen großen Unterschied gibt es allerdings. Denn während es beim Update von Kirchen meist mit der Installation eines Volksaltars getan ist, sind die nicht zuletzt gesetzlichen Vorgaben, die eine moderne Apotheke zu erfüllen hat, eine höchst komplexe Angelegenheit. Weshalb es von großem Vorteil war, dass der Ort, an dem Renate Grotti ihre Apotheke einrichten wollte, komplett roh war. In einem ein paar Jahre alten mehrgeschoßigen Wohnbau neben einem Nahversorger liegenden großen Ladenlokal, das bis zu seiner Transformation durch Michelangelo Zaffignani eine riesige, mehr als fünf Meter hohe "Höhle" war. Die der Architekt in vier Monaten Bauzeit zwar nicht in einen duftenden „Kräutergarten“, wie es der Bauherrin ursprünglich vorgeschwebt war, verwandelt hat, sondern zur schwarz ausgemalten "Bühne" gemacht hat, um sie mit "Kulissen", die Schränke, Regale oder Tara-Plätze sein können, zu "möblieren". Entworfen in einem gesamtkunstwerklichen Sinn, indem sich Form und Funktion perfekt ergänzen.