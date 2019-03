Eine Bühne für Vorarlbergs Garden

Höchst. Am kommenden Samstag gastiert die „Gardegala“ in der Rheinauhalle.

Die Narren, oder besser gesagt die „Garden“ haben noch einmal ihren großen Auftritt, wenn am kommenden Samstag ab 16 Uhr die Landesgardegala im Rheindelta über die Bühne geht. 18 Garden sowie eine Tanzgruppe zeigen eine beeindruckende Show. So dürfen sich die Organisatoren, nachdem das letzte diesbezügliche Event in Lustenau gastierte, über eine unterhaltsame Präsentation der im Verband Vorarlberger Fasnatzünfte (VVF) integrierten Garden freuen. Dazu öffnet die Fasnatzunft Höchst die Rheinauhalle: „Das Programm verspicht einen abwechslungsreichen Nachmittag mit faszinierenden Darbietungen“, freut sich Präsident Christof Huber auf über 260 Akteure. Komplettiert wird das Geschehen durch den Schalmeienzug samt Garde der Höchster Zunft, welche in der Pause ihr Können zeigen.